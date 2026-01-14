Cefalù emendamento per evitare la vendita dell’ex caserma dei carabinieri di via Porpora
Il consigliere metropolitano Antonino Randazzo ha presentato un emendamento alla proposta n. 39 del 22 dicembre 2025, riguardante il Documento unico di programmazione 2026-2028 e la pianificazione patrimoniale della Città Metropolitana di Cefalù. L'obiettivo è evitare la vendita dell’ex caserma dei Carabinieri di via Porpora, un intervento che sarà discusso nella riunione prevista per il 20 gennaio.
Il consigliere metropolitano Antonino Randazzo ha presentato un emendamento alla proposta n. 39 del 22122025, avente ad oggetto l'approvazione del Documento unico di programmazione 20262028 e della programmazione patrimoniale della Città Metropolitana, che, il prossimo 20 gennaio, andrà in.
