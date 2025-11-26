I debiti di Aica Schifani accoglie i vertici dell' azienda | emendamento da 20 milioni per evitare il blocco dell’acqua

Il presidente della Regione Renato Schifani ha ricevuto a Palazzo d’Orléans i vertici di Aica, l’azienda idrica dei Comuni agrigentini, per affrontare il quadro dei debiti verso Siciliacque e il rischio di interruzione dell’erogazione idrica nell’intero territorio provinciale. Nel corso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

