Monreale il Comune acquista la caserma dei carabinieri | Garantita la presenza stabile dell' Arma

Il Comune di Monreale ha acquisito la storica caserma dei carabinieri, assicurando una presenza stabile dell'Arma nella cittadina. La compravendita, stipulata nell’aula consiliare, rappresenta un passo importante per garantire una sede funzionale e stabile, rafforzando il presidio e la sicurezza del territorio normanno.

Torna al patrimonio del Comune di Monreale la storica caserma dei carabinieri: l'atto di compravendita è stato stipulato nell'aula consiliare ed è un passaggio fondamentale per garantire una sede funzionale e strategica all'Arma e quindi la stabile permanenza dei militari nella cittadina normanna.

Monreale, il comune riacquista la caserma dei carabinieri: stanziati 4,9 milioni di euro - Martedì l’atto notarile per il definitivo ritorno dell'immobile nel patrimonio dell’ente MONREALE, 13 dicembre – A fine novembre il sì del Consiglio comun ... monrealenews.it

