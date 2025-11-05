Giovanili Cavalieri le due squadre U16 benone Sconfitta invece la squadra cadetta

Lanazione.it | 5 nov 2025

La prima squadra del direttore tecnico Alberto Chiesa ha chiuso il primo ciclo di partite battendo nettamente il Napoli, rimanendo al quarto posto nel girone 4 di Serie A a soli tre punti dalla vetta attualmente occupata dal Civitavecchia. Ma anche le formazioni giovanili dei Cavalieri Union stanno attraversando un buon momento, perlomeno in termini di risultati: pochi giorni fa, l’U16 "Titolo" ha battuto a Sesto il Granducato per 35-19 grazie alle mete di Parretti (due) Montori, Sanchez e Yuri Pracchia (tutte trasformate da Del Lungo). Del XV titolare facevano parte Del Lungo, Damiani, Montori, Bruscoli, Lari, Sali, Focardi, Sanchez, Sodini, Gargari, D’Alise, Zeno Pracchia, Iarpini, Tavano e Ganci, con Parretti, Mouchaty, Cecconi, Yuri Pracchia, Valoroso, Kachac e Calicci come subentranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

