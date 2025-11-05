Giovanili Cavalieri le due squadre U16 benone Sconfitta invece la squadra cadetta
La prima squadra del direttore tecnico Alberto Chiesa ha chiuso il primo ciclo di partite battendo nettamente il Napoli, rimanendo al quarto posto nel girone 4 di Serie A a soli tre punti dalla vetta attualmente occupata dal Civitavecchia. Ma anche le formazioni giovanili dei Cavalieri Union stanno attraversando un buon momento, perlomeno in termini di risultati: pochi giorni fa, l’U16 "Titolo" ha battuto a Sesto il Granducato per 35-19 grazie alle mete di Parretti (due) Montori, Sanchez e Yuri Pracchia (tutte trasformate da Del Lungo). Del XV titolare facevano parte Del Lungo, Damiani, Montori, Bruscoli, Lari, Sali, Focardi, Sanchez, Sodini, Gargari, D’Alise, Zeno Pracchia, Iarpini, Tavano e Ganci, con Parretti, Mouchaty, Cecconi, Yuri Pracchia, Valoroso, Kachac e Calicci come subentranti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
