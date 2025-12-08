Cavalieri Union tutto bene Missione Marche da top
San Benedetto 36 Cavalieri 41 SAN BENEDETTO: Vaccari, Scarpantonio, D’Agostino, Nabalarua, Genovese, Pelozzi, Baronio, Bordigoni, Gianfreda, Alemanno, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Pellei, Tallè; A disp: Falsetta, Trozzola, Pignotti, Valentini, Ferretti, Narducci, Perna, Panella; All. Lobrauco CAVALIERI UNION: Puglia, Nistri, Pancini, Marzucchi, Fondi, Dabizzi, Renzoni, Morelli, Righini, Dalla Porta, Casciello, Mardegan, Sassi, Di Leo, Sansone. A disposizione: Rudalli, Calizzano, Giagnoni, Tizzi, Attucci, Conigli, Bencini, Cella. All.:Lunardi Arbitro: Giacomo Favorini di Perugia, con Fabio Caccia di Ascoli Piceno e Morad Haffou di Fermo in veste di assistenti Marcatori: 4’ m Del Prete, 9’ m Righini, 13’ m Nabalarua, 21’ m Di Leo, 23’ m Morelli tr Puglia, 29’ m Bordigoni tr Pelozzi, 36’m Panella, 40’ m Renzoni tr Puglia, 45’ m Nabalarua tr Perna, 57’ m Fondi tr Puglia, 66’ m Cella tr Puglia, 71’ cp Puglia, 74’ m Panella tr. 🔗 Leggi su Lanazione.it
