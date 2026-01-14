Castiglion Fiorentino 14 morti in 10 giorni | la rete indaga sentenzia accusa assolve e nel dubbio dà la colpa ai vaccini a Putin e alla pizza

A Castiglion Fiorentino, in un breve periodo, si sono verificati numerosi decessi che hanno suscitato attenzione e discussioni online. La comunità e gli esperti si interrogano sulle cause, tra ipotesi diverse che spaziano dai vaccini a fattori esterni. In un contesto di incertezza, le notizie si intrecciano con teorie e commenti, evidenziando la complessità di interpretare eventi improvvisi in un piccolo paese.

Castiglion Fiorentino. Paesino tranquillo, aria bona, vecchini longevi e improvvisamente. muoiono delle persone. Panico. Sconcerto. Tastiera incandescente. Il sindaco azzarda: “Un aumento anomalo”. Traduzione simultanea su Facebook: “È iniziata l’Apocalisse, ma non cielodicono”. Da lì, il delirio collettivo prende forma. In poche ore i commenti diventano un convegno internazionale di virologi improvvisati, demografi a tempo perso, investigatori stile CSI Valdichiana e filosofi del “secondo me”. C’è chi parte soft: “Dopo gli 80 anni è anche normale morire eh” E chi rilancia con precisione scientifica: “Uno ne aveva 101. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni: la rete indaga, sentenzia, accusa, assolve e nel dubbio dà la colpa ai vaccini, a Putin e alla pizza Leggi anche: Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni, è giallo: “Peggio del Covid, non è normale” Leggi anche: Castiglion Fiorentino, 14 morti in 9 giorni: la paura del sindaco, cosa sta succedendo? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni. Il sindaco: 'Aumento anomalo, dobbiamo capire'; Castiglion Fiorentino, 14 decessi in 10 giorni? Scoppia il caso politico: «Il sindaco ci ha fatto diventare il paese dei morti»; Mistero nel borgo di Castiglion Fiorentino: 14 morti in 10 giorni; Castiglion Fiorentino, 14 morti dall’inizio dell’anno. Il sindaco: “Media fuori dal normale”. Il giallo di Castiglion Fiorentino: 14 morti in 10 giorni. “Peggio del Covid, difficile dare risposte sulle cause” - Il dato drammatico evidenziato dal sindaco Mario Agnelli non era mai stato registrato nemmeno durante la pandemia. lanazione.it

Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni. Il sindaco: "Aumento anomalo" - “Può essere che sia mera casualità, un periodo particolarmente sfortunato", ha detto il primo cittadino sottolineando però che intende ... tg24.sky.it

In 10 giorni 14 morti, scatta interrogazione di Brandi dopo le parole del sindaco: "Faccia chiarezza. Così è allarmismo" - Secondo Paolo Brandi certi titoli "sensazionalistici" e "dichiarazioni amplificate dai media" creano "un allarmismo diffuso e in seconda battuta non fanno bene all’immagine del paese. corrierediarezzo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.