Caso Epstein i Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera

Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare davanti alla commissione di Vigilanza della Camera, che sta indagando sul caso Jeffrey Epstein. La decisione è stata presa nonostante l'invito ufficiale, suscitando discussioni sulla loro eventuale responsabilità. La commissione, guidata dal repubblicano James Comer, valuta ora possibili azioni legali per oltraggio al Congresso. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Bill e Hillary Clinton si sono rifiutati di testimoniare davanti alla commissione di Vigilanza della Camera che sta indagando sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, sfidando il presidente della commissione, il repubblicano James Comer ad incriminarli per oltraggio al Congresso. Clinton: “Abbiamo visto e sopportato abbastanza”. “Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, i suoi principi e la sua gente, a prescindere dalle conseguenze. Per noi, ora è arrivato quel momento “, hanno scritto i Clinton in una lunga lettera a Comer, ottenuta dal New York Times. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, i Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera Leggi anche: Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare nell’indagine della Camera su Epstein Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera sul caso Epstein; Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e…; Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera; Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera. Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e metterci in imbarazzo” - L’ex presidente degli Stati Uniti – ritratto in varie fotografie con il finanziere pedofilo suicida in carcere nel 2019 – e l’ex fi ... ilfattoquotidiano.it

Usa, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare sul caso Epstein: "Vogliono metterci in imbarazzo" - Continua a far parlare il caso Epstein, con l’ex presidente statunitense, Bill Clinton, e sua moglie Hillary, ex Segretario di Stato, che hanno deciso di non presentarsi davanti alla Commissione di Vi ... notizie.it

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare alla Camera - L'ex presidente e l'ex segretario di Stato rischiano la procedura per oltraggio al Congresso ... adnkronos.com

I Clinton si rifiutano di testimoniare nell'inchiesta su Epstein e potrebbero essere accusati di ...

Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare alla Camera ilsole24ore.com/art/caso-epste… x.com

Caso #Epstein , i #Clinton non intendono testimoniare alla Camera #USA facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.