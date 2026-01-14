Caso di meningite in un istituto comprensivo partenopeo | il Comune attiva i protocolli di sicurezza e sorveglianza

Il Comune di Napoli ha attivato i protocolli di sicurezza e sorveglianza in seguito a un caso di meningite presso l'Istituto Angiulli. Le lezioni sono sospese oggi, 14 gennaio, per consentire una sanificazione approfondita dell’edificio e garantire la sicurezza di studenti e personale. Si invita la comunità scolastica a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e a mantenere alta l’attenzione sulla salute pubblica.

L'Istituto Angiulli di Napoli sospende le lezioni oggi 14 gennaio per una sanificazione precauzionale dopo il ricovero di un alunno colpito da meningite. Le autorità sanitarie rassicurano sulla natura sporadica dei casi rilevati in città, escludendo al momento il pericolo di un unico focolaio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Napoli, caso di meningite a scuola: oggi chiuso l’istituto Leggi anche: Scuole di Piacenza, qual è il mio istituto comprensivo? La mappa per orientarsi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Casi di meningite a Napoli, chiusa la scuola Angiulli, vicino piazza Cavour; Napoli, quattro casi di meningite (tre a Chiaia) e scoppia la psicosi in chat. I medici rassicurano: «Nessuna emergenza»; Dopo un caso di meningite chiusa domani per sanificazione la scuola Angiulli a Napoli; Casi di meningite, il Comune di Napoli monitora la situazione: una scuola chiusa per disinfezione. Dopo un caso di meningite chiusa domani una scuola a Napoli - L'istituto comprensivo "Angiulli", dopo il caso di un alunno ricoverato per meningite, sarà chiuso domani, mercoledì 14 gennaio, per effettuare una disinfezione e sanificazione straordinaria. ansa.it

Casi di meningite, il Comune di Napoli monitora la situazione: una scuola chiusa per disinfezione - Il sindaco di Manfredi e l’amministrazione comunale partenopea stanno monitorando la situazione con la massima attenzione e in costante contatto con le autorità sanitarie locali e la dirigenza scolast ... napolitoday.it

Cosa sappiamo dei casi di meningite a Napoli e nelle scuole, l’Asl avvia il tracciamento dei contatti - Sono quattro i casi accertati di meningite a Napoli, tre riguardano giovani tra 22 e 25 anni, e uno un minore. fanpage.it

Caso di meningite: chiuso oggi per disinfestazione e profilassi, l'Istituto Angiulli a Napoli. Altri tre ricoverati in citta', ma l'ospedale Cotugno rassicura: non c'è contagio diretto, casi diversi. facebook

Confermato un caso di #meningite: disposta la chiusura di una scuola x.com

