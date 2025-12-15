Scuole di Piacenza qual è il mio istituto comprensivo? La mappa per orientarsi

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Piacenza ha sviluppato un’applicazione dedicata per aiutare le famiglie a orientarsi nella scelta delle scuole, dagli istituti comprensivi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Questa mappa interattiva facilita l’iscrizione e permette di conoscere facilmente le diverse opzioni scolastiche presenti sul territorio cittadino.

scuole di piacenza qual 232 il mio istituto comprensivo la mappa per orientarsi

© Ilpiacenza.it - Scuole di Piacenza, qual è il mio istituto comprensivo? La mappa per orientarsi

Istituti comprensivi, il Comune di Piacenza mette a disposizione delle famiglie un’applicazione per favorire l'orientamento nell'iscrizione di bambine e bambini alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città. Collegandosi alla pagina web dello stradario scolastico e. Ilpiacenza.it

La tecnologia nelle scuole

Video La tecnologia nelle scuole

scuole piacenza qual 232Scuole di Piacenza, qual &#232; il mio istituto comprensivo? La mappa per orientarsi - Nuovo stradario scolastico in città, gli appuntamenti pubblici previsti, gli open day e le informazioni ... ilpiacenza.it