Scuole di Piacenza qual è il mio istituto comprensivo? La mappa per orientarsi

Il Comune di Piacenza ha sviluppato un’applicazione dedicata per aiutare le famiglie a orientarsi nella scelta delle scuole, dagli istituti comprensivi alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Questa mappa interattiva facilita l’iscrizione e permette di conoscere facilmente le diverse opzioni scolastiche presenti sul territorio cittadino.

