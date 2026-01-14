Napoli caso di meningite a scuola | oggi chiuso l’istituto

L'istituto comprensivo Angiulli di Napoli è stato chiuso temporaneamente a seguito di un caso di meningite rilevato tra gli studenti. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutta la comunità scolastica e permettere le necessarie attività di sanificazione e monitoraggio. La scuola rimarrà chiusa fino a nuove comunicazioni ufficiali.

Chiuso dopo un caso di meningite l'istituto comprensivo "Angiulli". Dopo un caso di meningite chiusa domani per sanificazione la scuola Angiulli. Caso di meningite nella scuola dell'Infanzia Zambra di Manoppello, bambina ricoverata. Dopo un caso di meningite chiusa domani una scuola a Napoli; Focolaio di meningite a Napoli, Asl smentisce allarme social: Incidenza stagionale; Napoli, allarme meningite, quattro casi al Cotugno: ma nessun focolaio; Napoli, su WA circola la fake news di un focolaio di meningite: l'ospedale smentisce. Cosa sappiamo dei casi di meningite a Napoli e nelle scuole, l'Asl avvia il tracciamento dei contatti - Sono quattro i casi accertati di meningite a Napoli, tre riguardano giovani tra 22 e 25 anni, e uno un minore.

Nessun focolaio di meningite a Napoli ma ci sono 4 casi segnalati dall'ospedale Cotugno: chiusa una scuola - Quattro casi di meningite a Napoli, colpito anche un bambino e chiusa una scuola. virgilio.it

Focolaio di meningite a Napoli, Asl smentisce allarme social: "Incidenza stagionale" - L'ospedale: "L’incidenza di contagi rientra nel flusso stagionale già previsto". msn.com

Caso di Meningite a Napoli, disposta la chiusura della scuola per la giornata di domani facebook

