Lavoro Forum Hr-People & culture 2025 | oltre 3.000 partecipanti e 380 speaker

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Milano capitale europea della cultura del lavoro ospiterà il prossimo 1820 novembre 2025 la diciassettesima edizione del Forum Hr-People & culture 2025 presso l’Università Iulm di Milano. Il Forum riunirà oltre 3.000 partecipanti, 380 speaker, tra direttori hr, ceo, accademici e leader dell’innovazione. 12 programmi in due giornate composte da talk show, keynote, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

lavoro forum hr peopleLavoro, Forum Hr-People & culture 2025: oltre 3.000 partecipanti e 380 speaker - Dodici programmi in due giornate composte da talk show, keynote, workshop ed executive roundtable che si terranno in sei sale in parallelo ... Scrive adnkronos.com

lavoro forum hr peopleBracciante agricolo investito e ucciso mentre andava a lavoro. In fuga il furgone che l’ha travolto - La vittima stava andando al lavoro quando è stata travolta sulla Pontebbana. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Work-life balance o fusione tra vita e lavoro? La sfida delle HR - Non si parla più di bilanciamento, ma di integrazione tra attività e riposo. ipsoa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Forum Hr People