Casalmaggiore cane ucciso da carabiniere con un colpo di pistola durante un intervento | Leal chiede chiarezza

A Casalmaggiore, un intervento di soccorso si è concluso con la tragica uccisione del cane Black da parte di un carabiniere. L’incidente ha sollevato richieste di chiarimenti e approfondimenti. Il pastore tedesco, di circa due anni, è deceduto a seguito dei colpi di pistola, mentre l’altro cane, Nebbia, è ancora vivo. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dell’intervento e sulle responsabilità.

Casalmaggiore (Cremona), 14 gennaio 2026 – Doveva essere un intervento di soccorso, invece si è trasformato in tragedia: Black un pastore tedesco di circa 2 anni è stato ucciso a colpi di pistola e il suo compagno Nebbia ancora in vita. Leal ha annunciato un'azione legale e chiede chiarimenti sulla gestione dell'operazione, invitando eventuali testimoni a farsi avanti. Cani in fuga a Casalmaggiore. L'episodio è avvenuto sabato sera a Vicobellignano, frazione di Casalmaggiore dove due cani sono scappati dal recinto di una casa. Alcuni automobilisti hanno fatto fermare il traffico per evitare che gli animali venissero investiti.

CANE UCCISO A COLPI DI PISTOLA DA UN CARABINIERE A CREMONA: LEAL DENUNCIA E LANCIA UN APPELLO AI TESTIMONI VICOBELLIGNANO (CR) - CANE UCCISO A COLPI DI PISTOLA DA UN CARABINIERE A CREMONA: LEAL DENUNCIA E LANCIA UN APPELLO AI TESTIMONI VICOBELLIGNANO (CR) ... politicamentecorretto.com

Casalmaggiore, cane in fuga muore per un colpo di pistola durante il tentativo di recupero: polemica sull'intervento dei carabinieri facebook

