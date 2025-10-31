Gatto ucciso da un colpo di pistola L’intervento del veterinario non è bastato
AREZZO Ennesimo episodio di violenza contro gli animali ad Arezzo. Dopo la cagnolina morta per il lancio di una pietra, stavolta a perdere la vita è stato un gatto. I volontari che hanno cercato di salvarlo lo hanno chiamato Brando (nella foto). Un randagio a cui hanno sparato e che è morto dopo giorni di agonia. A nulla è valso un intervento chirurgico per estrarre il proiettile che lo aveva colpito. A denunciare l’accaduto CasaMauu Aps. "E’ una di quelle giornate che non vorremmo affrontare – scrivono – Ci ha chiamato il dottor Stocchi dall’ambulatorio veterinario la Fenice di Arezzo per dirci che era stato portato un gatto recuperato da una persona, con difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
