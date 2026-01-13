Morto Alain Orsoni | l’ex presidente dell’Ajaccio ucciso da un colpo di pistola durante il funerale della madre La ricostruzione di quanto successo
Alain Orsoni, ex presidente dell’Ajaccio, è stato ucciso durante il funerale della madre. La sparatoria si è verificata in un momento di lutto, secondo le ricostruzioni, e ha causato grande sgomento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e motivazioni di questo tragico episodio.
Morto Alain Orsoni: l’ex presidente dell’Ajaccio è stato freddato a colpi di pistola al funerale della madre. La ricostruzione La violenza torna a insanguinare la Corsica con un omicidio che sembra uscito dalle pagine più oscure della storia dell’isola. Alain Orsoni, figura storica del nazionalismo corso ed ex presidente della squadra di calcio dell’AC Ajaccio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Alain Orsoni, l'ex leader corso ucciso con un colpo di pistola al funerale della madre: "Il killer è sbucato dagli alberi"
Leggi anche: Alain Orsoni ucciso al funerale della madre da un colpo d'arma da fuoco
Morto Alain Orsoni, l'ex nazionalista corso ucciso al funerale della madre - Da giovane era stato tra i dirigenti del Fronte di liberazione nazionale corso (FLNC), principale organizzazione indipendentista dell’isola, che aveva anche una componente armata. tg24.sky.it
Chi era Alain Orsoni, l'indipendentista corso ucciso al funerale della madre - Un’esecuzione in pieno giorno riporta alla luce decenni di lotte interne, scissioni politiche e regolamenti di conti tra clan rivali dell’indipendentismo corso ... ilfoglio.it
Alain Orsoni, l’indipendentista corso freddato con un colpo di fucile al funerale della madre - Nel 2008 sventato un altro piano per ucciderlo, nel 1983 invece fu ucciso il fratello ... unionesarda.it
