Morto Alain Orsoni | l’ex presidente dell’Ajaccio ucciso da un colpo di pistola durante il funerale della madre La ricostruzione di quanto successo

Alain Orsoni, ex presidente dell’Ajaccio, è stato ucciso durante il funerale della madre. La sparatoria si è verificata in un momento di lutto, secondo le ricostruzioni, e ha causato grande sgomento. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e motivazioni di questo tragico episodio.

Chi era Alain Orsoni, l'indipendentista corso ucciso al funerale della madre - Un’esecuzione in pieno giorno riporta alla luce decenni di lotte interne, scissioni politiche e regolamenti di conti tra clan rivali dell’indipendentismo corso ... ilfoglio.it

Alain Orsoni, l’indipendentista corso freddato con un colpo di fucile al funerale della madre - Nel 2008 sventato un altro piano per ucciderlo, nel 1983 invece fu ucciso il fratello ... unionesarda.it

