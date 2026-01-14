Carpi celebra il dialetto | Il gusto delle storie ricorda Mario Stermieri
Sabato 17 gennaio, in occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, Carpi ospita l’evento “Il gusto delle storie”. La rassegna si dedica alla valorizzazione del dialetto carpigiano e ricorda Mario Stermieri, a cento anni dalla pubblicazione del suo libro “Poesie dialettali”. Un’iniziativa che mira a preservare e promuovere le tradizioni linguistiche locali attraverso la cultura e la poesia.
Sabato 17 gennaio, nella Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, la rassegna “Il gusto delle storie” celebra il dialetto carpigiano e, allo stesso tempo, il poeta Mario Stermieri a cento anni dalla pubblicazione postuma del suo libro “Poesie dialettali”. Alle 18, all’Auditorium. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
