Cesena ricorda i caduti e celebra il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate
Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze armate. Si tratta di momenti importanti tradizionalmente partecipati da cittadini, autorità civili e religiose. Per questa ragione, in occasione delle celebrazioni di domenica 2 e martedì 4 novembre, la città di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Cesena ricorda i caduti di guerra - Cesena celebra il ricordo dei caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze armate. Lo riporta corriereromagna.it
Cesena celebra la sua liberazione dal nazifascismo con eventi da oggi a fine mese - Proseguono le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione di Cesena dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944. Si legge su corriereromagna.it
Cesena celebra l'81esimo della Liberazione tra cerimonie istituzionali e incontri culturali - Proseguono in città le celebrazioni riguardanti l’81esimo anniversario della Liberazione di Cesena dall’oppressione nazifascista, avvenuta il 20 ottobre del 1944. cesenatoday.it scrive