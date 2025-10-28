Cesena ricorda i caduti e celebra il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena celebra il ricordo dei Caduti di guerra, l’Unità nazionale e le Forze armate. Si tratta di momenti importanti tradizionalmente partecipati da cittadini, autorità civili e religiose. Per questa ragione, in occasione delle celebrazioni di domenica 2 e martedì 4 novembre, la città di Cesena. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

