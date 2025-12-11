La Casermetta Est di Forte Marghera ospiterà mostre d' arte | si parte con Granda

Veneziatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 13 dicembre, la Casermetta Est di Forte Marghera aprirà al pubblico i suoi spazi rinnovati, ospitando una serie di mostre d'arte. Questo storico edificio ottocentesco, noto anche come Casermetta napoleonica, si trasforma in un nuovo centro culturale dedicato all’arte e alla creatività. La prima esposizione, intitolata

Da sabato 13 dicembre aprono al pubblico i rinnovati spazi della Casermetta Est di Forte Marghera, uno dei due edifici ottocenteschi gemelli conosciuti anche come Casermette napoleoniche. Affacciata sulla baia di Forte Marghera, la Casermetta Est riacquista oggi una funzione pubblica e culturale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

