Il Bloom festeggia alternativo A Natale si balla a ritmi di techno

Il Bloom presenta un Natale diverso dal solito, con eventi che uniscono musica e spettacolo. Tra dj set di techno e jungle, giovani band locali e uno spettacolo di pole dance, l’offerta mira a creare un’atmosfera alternativa e coinvolgente. Un’occasione per scoprire nuove sonorità e artisti emergenti, vivendo un Natale in modo originale e rispettoso delle tradizioni.

Un Natale da ballare a ritmi di techno e jungle, ma anche le giovani band del territorio da scoprire e un spettacolo di pole dance. Sono gli eventi che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago. Giovedì alle 22 ci si potrà scatenare in pista con i ritmi a cassa dritta di “Dance with Santa - Natale al Bloom“, una selezione di dj-set che spazieranno dalla jungle all’hardcore. Ad alternarsi in consolle ci saranno Esok e il collettivo Bat. Esok è un dj e produttore brianzolo innamorato della rave culture, la musica da club, i sintetizzatori e i vinili: tutte passioni che riversa nelle sue performance, sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuovi breakbeat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Bloom festeggia “alternativo“. A Natale si balla a ritmi di techno Leggi anche: Modeselektor, ai Magazzini Generali si balla fino all’alba con la techno di Berlino Leggi anche: A Romentino il Natale si festeggia... di corsa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Bloom festeggia “alternativo“. A Natale si balla a ritmi di techno. Addio a tombola e menù tradizionali: le idee per festeggiare Natale in modo alternativo - Siete stanchi delle solite tradizioni natalizie che rendono le feste sempre uguali? fanpage.it

Oggi festeggiamo il compleanno di Bloom, la Fata della Fiamma del Drago e protagonista del mondo Winx Club! Da semplice ragazza di Gardenia a potente fata di Alfea… Bloom ci ha insegnato che con coraggio, amicizia e un pizzico di magia, si può - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.