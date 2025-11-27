Agguato davanti alla Casa Bianca 2 soldati in fin di vita Schlein sfida Meloni rivoluzione Isee e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 27 novembre 2025.Spari vicino alla Casa BiancaIl terrore piomba sul centro di Washington. A due isolati dalla Casa Bianca un uomo ha aperto il fuoco e ha gravemente ferito due soldati. 🔗 Leggi su Today.it
