Caracas minimizza sul petrolio consegnato agli Usa E chi dubita tradisce

Il ministro venezuelano Diosdado Cabello sottolinea l'importanza della fiducia, affermando che «dubitare è tradimento», in un contesto di tensioni tra Caracas e gli Stati Uniti. La strategia venezuelana sembra minimizzare le consegne di petrolio agli Usa, rafforzando una posizione di fermezza e di difesa degli interessi nazionali. Questa dichiarazione riflette le delicate dinamiche politiche e commerciali che caratterizzano il rapporto tra i due paesi.

«Dubitare è tradimento», è lo slogan preferito del ministro dell’Interno Diosdado Cabello, scritto persino in uno dei suoi berretti più indossati. E tanto più lo è ora, in un momento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Caracas minimizza sul petrolio consegnato agli Usa. E «chi dubita tradisce» Leggi anche: Trump: Caracas darà petrolio agli Usa Leggi anche: Venezuela, Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caracas minimizza sul petrolio consegnato agli Usa. E «chi dubita tradisce». Venezuela, Trump rompe gli indugi: "Caracas ci consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio". Ma la Cina si mette di traverso - Il presidente americano: "Le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili ... affaritaliani.it

Venezuela, Trump: “ci consegnano 50 milioni di barili di petrolio”/ Le richieste USA al regime: Cina insorge - Venezuela di Rodriguez tratta su petrolio e richieste USA di interrompere legami con Cina, Cuba, Russia, Iran: la mossa di Trump e gli scenari ... ilsussidiario.net

La telefonata di Meloni a Machado viene letta da Caracas come un atto ostile. Il riconoscimento del governo Rodríguez scioglie l’ultimo nodo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.