Trump | Caracas darà petrolio agli Usa

Le autorità di transizione in Venezuela hanno annunciato la consegna di un quantitativo di petrolio di alta qualità agli Stati Uniti, tra i 30 e i 50 milioni di barili. La misura, descritta come non soggetta a sanzioni, rappresenta un passo importante nelle relazioni energetiche tra i due paesi. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni sul mercato petrolifero globale e sulle dinamiche geopolitiche della regione.

7.00 "Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti fra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni". Così il presidente Usa su Truth. Trump continua: "Questo petrolio sarà venduto a prezzo di mercato e il ricavato gestito da me in qualità di presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

