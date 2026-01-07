Venezuela Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio

Venezuela, attraverso la sua compagnia petrolifera statale PDVSA, ha comunicato di essere in fase di negoziazione con gli Stati Uniti per la vendita di petrolio. Questa iniziativa segna un passo importante nel rapporto commerciale tra i due paesi, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche del settore energetico globale. Le trattative sono attualmente in corso e rappresentano un possibile sviluppo nel settore petrolifero venezuelano.

La compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela (PDVSA) ha annunciato di essere in trattativa per la vendita di petrolio con gli Stati Uniti. La PDVSA "sta attualmente negoziando con gli Stati Uniti per la vendita di volumi di petrolio, nel quadro delle relazioni commerciali esistenti tra i due Paesi", si legge in una nota pubblicata dai media americani. "Questo processo si sta svolgendo secondo modelli simili a quelli in vigore con aziende internazionali, come Chevron, e si basa su una transazione strettamente commerciale, nel rispetto di criteri di legalita, trasparenza e vantaggio per entrambe le parti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela, Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio Leggi anche: Il Venezuela avvia negoziati con gli Stati Uniti sul petrolio Leggi anche: Venezuela, ira Caracas: “Raid Usa per avere il nostro petrolio” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio; Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio. Venezuela, Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio - La compagnia petrolifera statale Petroleos de Venezuela (PDVSA) ha annunciato di essere in trattativa per la vendita di petrolio con gli Stati Uniti. iltempo.it

Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio - Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio. msn.com

Venezuela, il ‘tesoro nero’ di Caracas: 300 miliardi di barili di petrolio (che fanno gola a Trump) - (Adnkronos) – Un tesoro da oltre 300 miliardi di barili: è l’oro nero di Caracas, che detiene la maggior parte delle riserve mondiali di petrolio. msn.com

Trump alza pressione sul Venezuela: sanzioni Usa a 6 petroliere e tre nipoti della moglie di Maduro

#TG2000 - #Venezuela, paura nelle strade di #Caracas. Pugno di ferro dell’esercito #7gennaio #esteri #Maduro #DelcyRodriguez #Machado #Trump #news #Tv2000 @tg2000it x.com

Venezuela, Trump: "Caracas consegnerà agli Usa fra 30 e 50 milioni di barili di petrolio" - La diretta Rubio sente Noboa: "Grazie Ecuador per lotta a narcoterrorismo" - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.