Caporalato chiesto il processo per i fratelli Calevi | Sfruttati nei campi 104 braccianti | VIDEO

È stato richiesto il rinvio a giudizio per i fratelli Alberto e Stefano Calevi, proprietari dell’azienda agricola di Castel d’Asso a Viterbo. L’accusa riguarda presunti sfruttamenti di 104 braccianti nei campi, nell’ambito di un'inchiesta sul fenomeno del caporalato. La vicenda evidenzia le criticità legate alle condizioni di lavoro nel settore agricolo e la necessità di interventi per garantire legalità e tutela dei diritti dei lavoratori.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.