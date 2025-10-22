Braccianti sfruttati nei campi sottoscritto un protocollo in Prefettura

Stamane in Prefettura è stato sottoscritto il Protocollo attuativo delle Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”, già adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.Il documento scaturisce. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Braccianti extracomunitari sfruttati tra le campagne di Ginosa, sottopagati e talvolta retribuiti “in nero” e addirittura nascosti all’arrivo dei carabinieri. Sono queste le accuse da cui dovranno difendersi a processo 9 impu Vai su Facebook

BASTA ALLO SFRUTTAMENTO DEI BRACCIANTI MIGRANTI, FIACCOLATA E PRESIDIO DI CGIL, CISL, UIL BASILICATA E FLAI CGIL, FAI CISL E UILA UIL PER LE VITTIME DELL’INCIDENTE DI SCANZANO JONICO - X Vai su X

«Serve il permesso per bere e per mangiare»: braccianti sfruttati a Ginosa, in 9 rinviati a giudizio - Braccianti extracomunitari sfruttati tra le campagne di Ginosa, sottopagati e talvolta retribuiti “in nero” e addirittura nascosti all’arrivo dei carabinieri. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Matera, la strage dei braccianti di fragole ammassati nel van: 4 morti e sei feriti dopo il lavoro nei campi - I dieci pakistani (forse tra loro anche un indiano) – molti originari del Punjab – hanno appena terminato un sabato di lavoro in una campagna del Metaponto, per la raccolta delle fragole Candonga. Si legge su quotidiano.net