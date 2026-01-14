Candele scintillanti e fuochi d’artificio in un locale | tragedia evitata a poco da Crans-Montana
A Crans-Montana, una serata con candele e fuochi d'artificio nel locale rischiava di trasformarsi in tragedia. Tra musica alta, tavoli affollati e bicchieri tintinnanti, si è evitato il peggio grazie a un intervento tempestivo. Un episodio che ricorda l’importanza della sicurezza anche nelle situazioni più conviviali, mantenendo sempre attenzione e responsabilità.
Musica alta, tavoli pieni, bicchieri che tintinnano e quell’atmosfera da serata “perfetta” che tutti cercano nel weekend. Nessuno, in quel locale di Madrid, immaginava che nel giro di pochi secondi la festa potesse trasformarsi in un incubo molto familiare dopo quanto successo a Crans-Montana. Siamo sul Paseo de la Castellana, uno dei viali più eleganti e affollati della capitale spagnola. Dentro il locale è tutto un tripudio di piatti che arrivano in tavola, brindisi, video per i social e balli tra i tavoli. A un certo punto, come ormai succede spesso nei ristoranti più “instagrammabili”, arriva il momento delle candele scintillanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
