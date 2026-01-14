Candele scintillanti e fuochi d’artificio in un locale | tragedia evitata a poco da Crans-Montana

A Crans-Montana, una serata con candele e fuochi d'artificio nel locale rischiava di trasformarsi in tragedia. Tra musica alta, tavoli affollati e bicchieri tintinnanti, si è evitato il peggio grazie a un intervento tempestivo. Un episodio che ricorda l’importanza della sicurezza anche nelle situazioni più conviviali, mantenendo sempre attenzione e responsabilità.

Paura a Madrid, sfiorata una nuova Crans-Montana: candele scintillanti e fuochi d'artificio causano un incendio in un locale - Tragedia sfiorata in Spagna, a Madrid: candele scintillanti e fuochi d'artificio provocano un incendio in un locale ... notizie.it

Candele scintillanti in un ristorante di Madrid: scoppia incendio 10 giorni dopo il dramma di Crans Montana - Montana, costato la vita a 40 persone, in un ristorante di Madrid si è sfiorata la tragedia per l’uso di candele ... fanpage.it

Dieci giorni dopo l'inferno di #CransMontana, Madrid ha vissuto una scena inquietante simile. Dentro il ristorante Fanático, noto per le sue cene-spettacolo, la presenza delle candele scintillanti ha trasformato una serata di festa in momenti di panico. Una delle facebook

Candele scintillanti vietate a Olbia, Nizzi: «Colpito dalla tragedia di Crans-Montana, ora controlli rigorosi» x.com

