Candele scintillanti e fuochi d’artificio in un locale di Madrid | incendio evitato a dieci giorni da Crans-Montana

Un incidente simile a quello di Crans-Montana si è verificato in un locale di Madrid, a soli dieci giorni dall’incendio in Svizzera che ha causato numerosi decessi e feriti. L’evento ha coinvolto candele e fuochi d’artificio, ma fortunatamente l’incendio è stato evitato, grazie a tempestivi interventi di emergenza. La vicenda sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza nei locali pubblici.

Si è sfiorata un'altra tragedia simile a quella di Crans-Montana in un noto locale di Madrid, a soli dieci giorni dal rogo che in Svizzera ha provocato 40 morti e decine di feriti. L'episodio è avvenuto in un esercizio situato lungo il Paseo de la Castellana, uno dei viali più importanti della capitale spagnola. La serata stava procedendo come molte altre: cibo, bevande, musica e balli. Al termine della cena, numerosi clienti hanno iniziato ad agitare in aria candele scintillanti, una pratica ormai diffusa in diversi locali notturni. Gli stessi oggetti erano stati utilizzati anche al ristorante Le Constellation di Crans-Montana, dove proprio una fiammata innescata dalle candele aveva dato origine al devastante incendio.

