Le candele scintillanti attaccate alle bottiglie? Pericolose nei miei locali non le uso La tragedia di Crans-Montana si poteva evitare | così Flavio Briatore

Il 6 gennaio è atterrato a Milano Linate il C-130 con i corpi di cinque delle sei vittime della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio nel bar Le Constellation ha causato 40 morti. La vicenda ha sollevato numerose riflessioni sulla sicurezza e sulle decisioni prese nei locali pubblici.

Ieri, 6 gennaio, è atterrato all'aeroporto di Milano Linate l'aereo C-130 con a bordo le salme di 5 dei 6 italiani deceduti nella tragedia di Crans-Montana in Svizzera, dove l'incendio del bar Le Constellation ha causato la morte di 40 persone. Oggi, 7 gennaio, Milano si stringe nel dolore per la scomparsa di Chiara Costanzo e Achille Barosi. In segno di cordoglio e di partecipazione al lutto delle famiglie, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per oggi, giorno in cui si terranno le esequie. In contemporanea si terranno i funerali di Riccardo Minghetti, in programma alle 11 nella basilica dei Santi Pietro e Paolo, all'Eur a Roma.

