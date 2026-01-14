CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA | LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO

Il 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5, torna la trasmissione “Risiko – Sfide di potere”, condotta da Federico Rampini. Dopo anni, il canale riaccende questa fascia con un nuovo appuntamento dedicato a temi di attualità e potere, attraverso un format che invita alla riflessione e al confronto. Un’occasione per approfondire le dinamiche sociali e politiche che influenzano il nostro tempo.

Mercoledì 14 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, debutta "Risiko – Sfide di potere", il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini. Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un'area chiave del risiko globale. L'ambientazione è New York, città simbolo del mondo intero e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontandoci le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale senza precedenti.

