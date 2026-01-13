CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA | LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO
Il 14 gennaio, su Canale 5, torna in seconda serata “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini. Dopo anni, il canale riaccende questa fascia con una proposta che approfondisce temi di attualità e potere, offrendo un’analisi puntuale e informativa. La serata rappresenta un’occasione per riflettere sulle dinamiche di potere attraverso un format che unisce inchiesta e confronto.
Mercoledì 14 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, debutta “ Risiko – Sfide di potere ”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini. Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’ area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York, città simbolo del mondo intero e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontandoci le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale senza precedenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: Risiko – Sfide di Potere, Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali
Leggi anche: LA RUOTA DEI CAMPIONI: LA SERATA SPECIALE DI CANALE 5 CON UN SUPER MECCANISMO
Zelig torna in tv, che fine hanno fatto i comici: da Zalone che sfonda al cinema fino a Cucciari che domina con l’ironia e Brignano che...; Garlasco in TV, gli esperti informatici: Ecco cosa ha visto Chiara sul pc di Stasi, Panicucci sbotta in studio; La forza di una donna, anticipazioni 7 gennaio: Hatice e Bahar vengono licenziate, Arif affronta Sarp; Adolescence 2, Stephen Graham riaccende la speranza: Restate sintonizzati.
Uomini e Donne e Amici, quando tornano su Canale 5 dopo le feste - Continuano a registrare ascolti da record le nuove edizioni di Uomini e Donne e Amici, due dei programmi di punta di Canale 5 firmati Maria De Filippi. ciakgeneration.it
«La capacità di Maria De Filippi di mettersi in ascolto delle persone rimane unica, ogni storia trova il suo spazio e il suo tempo. » Sabato 10 gennaio Canale 5 riaccende i riflettori su “C’è Posta per Te”, il programma che da un quarto di secolo porta in prima se - facebook.com facebook
#Docuserie | "L’Ottavo giorno", il racconto delle vite dei senzatetto intorno a Piazza San Pietro nell’anno del #Giubileo Domani #30dicembre ore 17.30 su #Tv2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 Di Tv2000 e Play2000, diretta da Sabrina x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.