CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA | LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO
Il 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5, torna la seconda serata con il debutto di
Mercoledì 14 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, debutta “ Risiko – Sfide di potere ”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini. Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’ area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York, città simbolo del mondo intero e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontandoci le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale senza precedenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche: CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA: LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO
Leggi anche: Risiko – Sfide di Potere, Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali
Zelig torna in tv, che fine hanno fatto i comici: da Zalone che sfonda al cinema fino a Cucciari che domina con l’ironia e Brignano che...; Garlasco in TV, gli esperti informatici: Ecco cosa ha visto Chiara sul pc di Stasi, Panicucci sbotta in studio; Adolescence 2, Stephen Graham riaccende la speranza: Restate sintonizzati; Stranger Things, la teoria “Conformity Gate” riaccende le speranze dei fan.
Uomini e Donne e Amici, quando tornano su Canale 5 dopo le feste - Continuano a registrare ascolti da record le nuove edizioni di Uomini e Donne e Amici, due dei programmi di punta di Canale 5 firmati Maria De Filippi. ciakgeneration.it
Uomini e Donne torna ufficialmente il 7 gennaio 2026 su Canale 5 - Uomini e Donne torna su Canale 5, dopo la pausa natalizia, a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. msn.com
Ecco quando torna Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 - Dopo la pausa natalizia, le registrazioni del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, torneranno in onda tutti i pomeriggi alle ore 14:45 a partire dal prossimo mercoledì ... msn.com
CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA: LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO #Canale5 #Risiko #FedericoRampini facebook
CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA: LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO #Canale5 #Risiko #FedericoRampini x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.