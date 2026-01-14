CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA | LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO

Il 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5, torna la seconda serata con il debutto di

Mercoledì 14   gennaio, in  seconda serata, su  Canale 5, debutta “ Risiko – Sfide di potere ”, il nuovo programma di  Videonews  condotto da  Federico Rampini. Sei territori  per  sei episodi, ciascuno dedicato a un  leader  o a un’ area chiave  del risiko globale. L’ambientazione è  New York, città simbolo del mondo intero e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontandoci le grandi  sfide del futuro  e i  protagonisti  del nuovo equilibrio globale. Si parte dagli  Stati Uniti  di  Donald   Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale senza precedenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

