CANALE 5 RIACCENDE DOPO ANNI LA SECONDA SERATA | LA SFIDA DI RAMPINI CON RISIKO

Mercoledì 14 gennaio, in seconda serata, su Canale 5, debutta “ Risiko – Sfide di potere ”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini. Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’ area chiave del risiko globale. L’ambientazione è New York, città simbolo del mondo intero e palcoscenico da cui Rampini osserva il pianeta, raccontandoci le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. Si parte dagli Stati Uniti di Donald Trump, decisi a rilanciare la propria egemonia con una guerra commerciale senza precedenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

