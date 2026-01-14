Calciomercato serie C pronta un' altra uscita | Kanoute verso il Picerno
Il calciomercato di Serie C si arricchisce di una nuova operazione: Kanoute si avvicina al Picerno. Mentre il Perugia sta finalizzando la cessione di un difensore centrale, si definiscono gli ultimi dettagli per l’uscita del giocatore. La sessione di mercato continua a offrire aggiornamenti sulle mosse delle squadre, con attenzione alle opportunità di rafforzamento e alle cessioni in corso.
Mentre si prepara la stretta per il difensore centrale il Perugia si appresta a concludere un nuovo movimento in uscita.A salutare a stretto giro di posta sarà Mamadou Kanoute, che avrebbe accettato la nuova destinazione, ovvero il Picerno, formazione militante nel girone C.L'attaccante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
