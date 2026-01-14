Calciomercato Milan Di Marzio annuncia | Nuovi contatti in giornata per Goretzka

Durante la trasmissione 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzio ha riferito di nuovi contatti in giornata per il possibile trasferimento di Leon Goretzka al Milan. L'attenzione si concentra sulle trattative in corso e sulle possibilità di definire l'accordo nei prossimi giorni, considerando anche la sua attuale situazione contrattuale e le esigenze del club rossonero.

Durante 'Calciomercato L'Originale', Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla situazione legata all'arrivo a parametro zero di Leon Goretzka. Ecco le sue parole sul tedesco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio annuncia: “Nuovi contatti in giornata per Goretzka” Leggi anche: Calciomercato Milan, novità su Nkunku dalla Turchia: previsti nuovi contatti a breve Leggi anche: Calciomercato Milan, obiettivo Mateta: nuovi contatti dopo l’arrivo di Allegri. Tutto legato alla cessione di Gimenez La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Di Marzio| Il Liverpool non vuole cedere Federico Chiesa in prestito alla Juventus: le ultime; FLASH| Colpo Pisa: accordo a un passo con il Viktoria Plzen per il nuovo rinforzo in attacco; Stessa offerta di Genoa e West Ham per Bento: 2 motivi per cui il portiere preferisce l'Italia; Simeone e la panchina annientano il Verona: 0-3 al Bentegodi, è notte fonda per i gialloblù. Milan-Goretzka, Di Marzio: "Oggi nuovi contatti. Operazione complicata, ma i rossoneri vogliono provarci" - L’Originale", il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha fatto ... milannews.it

Mercato Milan, Di Marzio fa il punto sulle strategie rossonere tra la ricerca di un rinforzo per la difesa e l’intrigo francese - Mercato Milan, Di Marzio fa il punto sulle strategie rossonere tra la ricerca di un rinforzo per la difesa e l’intrigo francese Il Milan si muove con estrema cautela in questa sessione invernale del 2 ... milannews24.com

Mercato Milan, Di Marzio: "Rossoneri in cerca di un difensore, ma non c'è fretta" - L’Originale, il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha fatto così il ... milannews.it

#Calciomercato: #Milan, via #Fofana e dentro #Goretzka In difesa #Gatti non è l'unico nome - facebook.com facebook

#Calciomercato: @acmilan, via @YFofana19_ e dentro #Goretzka In difesa #Gatti non è l'unico nome - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #transfers x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.