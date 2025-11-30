Calciomercato Milan obiettivo Mateta | nuovi contatti dopo l’arrivo di Allegri Tutto legato alla cessione di Gimenez

Calciomercato Milan, il tecnico rossonero cerca una prima punta per gennaio: Mateta apre al trasferimento, ma serve capire il futuro di Gimenez Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha avuto un impatto immediato: la squadra è stabilmente nelle prime posizioni della Serie A e mantiene la concentrazione su campionato e Coppa Italia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

