Calciomercato Milan, il tecnico rossonero cerca una prima punta per gennaio: Mateta apre al trasferimento, ma serve capire il futuro di Gimenez Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha avuto un impatto immediato: la squadra è stabilmente nelle prime posizioni della Serie A e mantiene la concentrazione su campionato e Coppa Italia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, obiettivo Mateta: nuovi contatti dopo l’arrivo di Allegri. Tutto legato alla cessione di Gimenez