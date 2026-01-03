Calciomercato Milan novità su Nkunku dalla Turchia | previsti nuovi contatti a breve

Il calciomercato del Milan si arricchisce di aggiornamenti su Christopher Nkunku, con particolare attenzione alla trattativa con il Fenerbahçe in Turchia. Secondo il giornalista turco Doruk Tecimer, sono previsti nuovi contatti tra le parti a breve. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla possibile operazione di mercato.

Il giornalista turco Doruk Tecimer ha svelato importanti novità sulla trattativa Fenerbahce-Milan per Christopher Nkunku. A giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva.

