Il calciomercato del Milan si arricchisce di aggiornamenti su Christopher Nkunku, con particolare attenzione alla trattativa con il Fenerbahçe in Turchia. Secondo il giornalista turco Doruk Tecimer, sono previsti nuovi contatti tra le parti a breve. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla possibile operazione di mercato.

Il giornalista turco Doruk Tecimer ha svelato importanti novità sulla trattativa Fenerbahce-Milan per Christopher Nkunku. A giorni potrebbe arrivare la svolta decisiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, novità su Nkunku dalla Turchia: previsti nuovi contatti a breve

Leggi anche: Calciomercato Roma, Massara spinge per Raspadori: previsti nuovi contatti

Leggi anche: Milan, mercato di fuoco: Nkunku via in Turchia? Maignan, novità sul rinnovo. Davanti…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan Hugo Souza obiettivo concreto Previste novità societarie per il 2026 Sul futuro di Nkunku….

Calciomercato Milan news/ Christopher Nkunku verso la Turchia: l’offerta cresce! (oggi 3 gennaio 2026) - Calciomercato Milan news oggi 3 gennaio 2026: Christopher Nkunku sempre più vicino al Fenerbahce, che è pronto ad alzare l’offerta per i rossoneri. ilsussidiario.net