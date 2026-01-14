Senegal Egitto 1-0 Manè decisivo e Leoni in finale di Coppa d’Africa | eliminata la Nazionale di Salah! Come è andata

Il Senegal ha superato l’Egitto per 1-0 grazie a un gol di Manè, qualificandosi per la finale di Coppa d’Africa 2025. La partita ha visto una prestazione solida da parte dei Leoni, che eliminano la Nazionale di Salah. Di seguito, i dettagli dell’andamento della semifinale e le prospettive per la finalissima.

Senegal Egitto 1-0, Manè decide la semifinale di Coppa d’Africa 2025 e manda in Leoni in finalissima. Eliminata la Nazionale di Salah La storia si ripete, ma questa volta non servono i calci di rigore per decretare il vincitore. In una semifinale vibrante e tatticamente bloccata per lunghi tratti, il Senegal ha battuto l’Egitto per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Senegal Egitto 1-0, Manè decisivo e Leoni in finale di Coppa d’Africa: eliminata la Nazionale di Salah! Come è andata Leggi anche: Senegal in finale di Coppa d’Africa, decisivo il gol di Mané contro l’Egitto di Salah Leggi anche: Coppa d’Africa 2025, Manè da record: quella statistica non lascia dubbi, e c’è un legame con Salah…Cos’è successo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pronostico Senegal - Egitto: analisi e probabili formazioni 14/01/2026 Coppa d'Africa; Coppa d'Africa, il Senegal vola in semifinale: con il Mali decide un gol di Ndiaye; Coppa d'Africa 2025, il tabellone completo: definite le semifinali. Senegal-Egitto e Nigeria-Marocco; Brahim Diaz inarrestabile: il Marocco elimina il Camerun. Anche il Senegal in semifinale. Mané piega l'Egitto di Salah: il Senegal vince 1-0 e vola in finale di Coppa d'Africa - A Tangeri è una rete dell'ex Liverpool a decidere la prima semifinale, finita con la festa dei 'Leoni della Teranga': tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Senegal Egitto 1-0, Manè decide la semifinale di Coppa d’Africa 2025 e manda in Leoni in finalissima. Eliminata la Nazionale di Salah - Eliminata la Nazionale di Salah La storia si ripete, ma questa volta non servono i calci di rigore ... calcionews24.com

Coppa d'Africa, Senegal prima finalista: 1-0 all'Egitto, decide il gol di Mané - 0 contro l'Egitto grazie al gol dell'ex Liverpool Sadio Mané, oggi all'Al- msn.com

Alle 18:00 la prima semifinale di Coppa d’Africa tra Senegal ed Egitto in diretta e in esclusiva sul canale 60 DTT e sulla nostra app #TotalEnergiesAFCON2025 #Sportitalia x.com

In Senegal-Egitto si affronteranno tra gli altri Sadio Mané e Mohamed Salah, mentre in Nigeria-Marocco giocherà quello che è stato finora il miglior giocatore della Coppa d’Africa, cioè Brahim Díaz facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.