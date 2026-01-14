Senegal in finale di Coppa d’Africa decisivo il gol di Mané contro l’Egitto di Salah

Il Senegal ha conquistato la finale di Coppa d’Africa con una vittoria di misura sull’Egitto, grazie a un gol di Sadio Mané al 78’. L’attaccante ha sfruttato un rimbalzo al limite dell’area, insaccando con precisione nell’angolo sinistro. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, portando il Senegal verso l’atto conclusivo del torneo.

Il Senegal batte l’Egitto 1-0 grazie a un colpo di classe di Sadio Mané, che al 78’ ha sfruttato un rimbalzo al limite dell’area e ha infilato il pallone nell’angolo sinistro della porta. Il primo tempo era stato equilibrato, con l’Egitto a fare la partita e a cercare spazi tra le maglie della retroguardia africana. Mohamed Salah ha provato più volte a creare pericoli, ma la difesa senegalese e il portiere El Shenawy hanno sempre respinto ogni minaccia. Dal canto loro, i senegalesi hanno costruito numerose occasioni con Sadio Mané, Iliman Ndiaye e Idrissa Gueye, senza però riuscire a concretizzare prima della rete decisiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

