Calciomercato Juve nel mirino il centrocampista del Sassuolo | occhi di Comolli sul talento da 25 milioni Di chi si tratta

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare il centrocampo, con particolare attenzione al talento del Sassuolo, valutato circa 25 milioni di euro. Tra i nomi in circolazione, spicca quello di Koné, considerato un obiettivo prioritario per la gestione tecnica di Luciano Spalletti. La trattativa è in fase di valutazione e potrebbe rappresentare un importante inserimento nel mercato estivo della squadra bianconera.

Calciomercato Juve, Koné obiettivo prioritario per il centrocampo di Luciano Spalletti. Damien Comolli avvia i primi contatti positivi con il Sassuolo. La Juventus ha rotto gli indugi per rinforzare la mediana in vista del prossimo anno solare. L'amministratore delegato Damien Comolli, seguendo le precise indicazioni di Luciano Spalletti, ha individuato in Ismaël Koné il profilo ideale per completare il reparto. Il calciatore, attualmente protagonista con il Sassuolo ma di proprietà del Marsiglia, ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro. Le prime discussioni tra i club sono già partite e i riscontri arrivati a Torino sono stati giudicati molto positivi, nonostante la forte concorrenza internazionale.

