Calciomercato Juventus sirene sempre più forti dalla Premier League | vogliono quel bianconero già a gennaio! Le ultimissime

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti per l’attaccante: il club bianconero apre alla cessione, Chelsea, United e Tottenham alla finestra. Un futuro sempre più Oltremanica, un addio alla  Juventus  che potrebbe consumarsi prima del previsto. Le sirene della  Premier League  suonano fortissimo per  Dusan Vlahovic  e, secondo quanto riportato questa mattina da  La Gazzetta dello Sport, lo scenario di una sua  cessione già a gennaio non è affatto da escludere. Anzi, la  Vecchia Signora  sarebbe pronta ad ascoltare offerte, spinta dalla necessità di non perdere a zero il suo bomber. Premier League Vlahovic: la situazione e le pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

