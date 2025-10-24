Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti per l’attaccante: il club bianconero apre alla cessione, Chelsea, United e Tottenham alla finestra. Un futuro sempre più Oltremanica, un addio alla Juventus che potrebbe consumarsi prima del previsto. Le sirene della Premier League suonano fortissimo per Dusan Vlahovic e, secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, lo scenario di una sua cessione già a gennaio non è affatto da escludere. Anzi, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad ascoltare offerte, spinta dalla necessità di non perdere a zero il suo bomber. Premier League Vlahovic: la situazione e le pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, sirene sempre più forti dalla Premier League: vogliono quel bianconero già a gennaio! Le ultimissime