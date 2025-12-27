Calciomercato Inter sulla fascia si cerca un profilo alla Perisic

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Calciomercato Inter, sulla fascia destra per sostituire l’infortunato Dumfries si cerca un profilo alla Ivan Perisic. Vediamo la situazione. Il mercato invernale della Beneamata ruota attorno a un unico, grande interrogativo: chi prenderà il posto di Denzel Dumfries? L’esterno olandese, pilastro della formazione titolare grazie alla sua straripante forza fisica, sarà costretto ai box fino a marzo, lasciando un vuoto tattico difficile da colmare. Come riportato da Pasquale Guarro su calciomercato.com, la proprietà Oaktree è chiamata a una valutazione attenta per non compromettere il cammino della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter sulla fascia si cerca un profilo alla perisic

© Internews24.com - Calciomercato Inter, sulla fascia si cerca un profilo alla Perisic

Leggi anche: Calciomercato Inter, per la fascia destra si cerca un profilo alla Perisic! Norton-Cuffy mai stato realmente in lista, e Bellanova…

Leggi anche: Calciomercato Inter, Chivu chiede garanzie sulla fascia destra. Belghali l’indiziato numero uno per gennaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inter, cosa c'è sotto l'albero: un colpo in fascia e uno in difesa; Serie A, Calciomercato Inter – Clamorose novità sull’esterno destro: le ultimissime; Mediaset – L’Inter pronta a un colpo subito! “C’è un nome in Serie A che piace per gennaio”; Inter, fascia destra in emergenza: spunta anche Chiesa.

L’Inter cerca un profilo alla Perisic: “Tra tutti i nomi circolati quello che piace davvero è…” - Tanti nomi circolati per la fascia destra dell'Inter, ma uno solo è realmente nel mirino: le altre solo suggestioni ... msn.com

calciomercato inter fascia cercaCalciomercato Inter News/ Casting per la fascia destra, con un grande favorito (oggi 24 dicembre 2025) - Calciomercato Inter News: Raoul Bellanova potrebbe tornare in nerazzurro dopo due anni e mezzo, è lui il favorito per la corsia destra. ilsussidiario.net

calciomercato inter fascia cercaCalciomercato Inter News/ Spertsyan l’erede di Mkhitaryan, tre nomi per la fascia destra (22 dicembre 2025) - Il calciomercato Inter ha messo nel mirino Rafik Belghali, Palestra e Dodo per sostituire Dumfries. ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.