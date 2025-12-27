Calciomercato Inter sulla fascia si cerca un profilo alla Perisic
Inter News 24 Calciomercato Inter, sulla fascia destra per sostituire l’infortunato Dumfries si cerca un profilo alla Ivan Perisic. Vediamo la situazione. Il mercato invernale della Beneamata ruota attorno a un unico, grande interrogativo: chi prenderà il posto di Denzel Dumfries? L’esterno olandese, pilastro della formazione titolare grazie alla sua straripante forza fisica, sarà costretto ai box fino a marzo, lasciando un vuoto tattico difficile da colmare. Come riportato da Pasquale Guarro su calciomercato.com, la proprietà Oaktree è chiamata a una valutazione attenta per non compromettere il cammino della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com
