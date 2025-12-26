Calciomercato Inter per la fascia destra si cerca un profilo alla Perisic! Norton-Cuffy mai stato realmente in lista e Bellanova…

di Giuseppe Colicchia Calciomercato Inter, per la fascia destra si cerca un profilo alla Perisic! Norton-Cuffy mai stato realmente tra gli obiettivi. L’obiettivo primario è stato fissato e non ammette deroghe: il mercato di gennaio dell’ Inter ruoterà interamente attorno alla spasmodica ricerca di un nuovo esterno destro. L’emergenza tecnica scaturita dal grave infortunio alla caviglia occorso a Denzel Dumfries, che costringerà il pendolino olandese a restare ai box almeno fino a marzo, impone alla dirigenza di Viale della Liberazione di intervenire con decisione. Le aspettative della piazza nei confronti della proprietà Oaktree sono altissime: i tifosi chiedono un rinforzo di spessore per permettere all’allenatore Cristian Chivu di non perdere terreno nella corsa Scudetto e gestire il doppio impegno europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

