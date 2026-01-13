Roma-Torino 2-3 | il gol del baby Arena non basta Gasperini eliminato dalla Coppa Italia

La partita tra Roma e Torino si conclude con una vittoria dei granata per 3-2, eliminando la squadra di Gasperini dalla Coppa Italia. Nonostante il gol del giovane Antonio Arena, la rimonta non è bastata a conquistare il passaggio del turno. La sfida ha evidenziato le difficoltà della Roma in questa competizione, portando a un’uscita anticipata e alla fine del percorso in questa edizione.

La Roma perde per tre a due contro il Torino e dice addio alla Coppa Italia. Partita stregata per gli uomini di Gasperini che sognavano la rimonta dopo la rete del momentaneo 2-2 del classe 2009 Antonio Arena. La rete del baby attaccante aveva fatto sperare la Roma che era passata in svantaggio.

Coppa Italia: 3-2 alla Roma, il Torino ai quarti con l'Inter - Una doppietta di Adams e la rete al 90' di Ilkhan eliminano la Roma agli ottavi di Coppa Italia: il Torino supera il turno e si regala l'Inter ai quarti. ansa.it

Coppa Italia, il Torino vince 3-2 a Roma e affronterà l'Inter ai quarti - Sarà il Torino ad affrontare l'Inter a inizio febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. corriere.it

Torino knock Roma out of the Coppa Italia in CRAZY fashion • 35’ Roma 0-1 Torino • 46’ Roma 1-1 Torino • 52’ Roma 1-2 Torino • 81’ Roma 2-2 Torino • 90’ Roma 2-3 Torino Marco Baroni’s men move on x.com

Gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazioni di Roma-Torino! #ASRoma #RomaTorino #CoppaItalia - facebook.com facebook

