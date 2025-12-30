Fratoianni | Hannoun non è mio amico

In un contesto politico, Fratoianni ha precisato che la presenza di Hannoun nello stesso ambiente non implica un legame personale. Durante un'intervista, ha dichiarato:

''Il fatto che si sia trovato nello stesso posto in cui c'ero anch'io non significa nulla'', ha detto Fratoianni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

