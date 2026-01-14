Bus elettrici a Genova tempi più lunghi | A fine gennaio lavori in via Venti

A Genova, i lavori per i bus elettrici subiscono alcuni ritardi. La riapertura di via Balbi è stata confermata, mentre la chiusura di via Buranello si sposta di tre settimane. Entro gennaio è previsto l’avvio dei lavori in via Cantore, con ancora da definire le questioni relative alle corsie centrali. Questi cambiamenti influiranno temporaneamente sulla viabilità e sui tempi di percorrenza delle linee di trasporto pubblico.

Bus a Genova tra corse saltate a mezzi pieni, i lavoratori all'azienda: "Riorganizzi tutto o sarà sempre peggio" - Il segretario generale della Faisa Cisal Edgardo Fano: "Serve immediatamente rimodulare il servizio" ... primocanale.it

Bus elettrici a Genova, corsa contro il tempo. E spunta una variante per Marassi - Genova – Corsa contro il tempo per non rischiare di perdere i fondi del Pnrr destinati ai nuovi assi del trasporto pubblico, finanziati con 471 milioni di euro, dei quali 350 circa del Piano nazionale ... ilsecoloxix.it

ALESSANDRIA PIAZZA GENOVA: In zona Piazza Genova, vicinissima al centro città e comoda a tutti i servizi giornalieri, vi si propone appartamento COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO con finiture di buon gusto, situata al terzo piano di una palazzina sign facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.