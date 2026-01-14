Brunei sultan to undergo knee replacement surgery

Il sultano di Brunei, Hassanal Bolkiah, si sottoporrà a un intervento di sostituzione del ginocchio previsto per questo fine settimana. L’operazione si inserisce in un percorso di cura volto a migliorare la qualità della vita del sovrano. Si prevede un periodo di recupero, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali del governo di Bandar Seri Begawan.

BANDAR SERI BEGAWAN, Jan 14 (Reuters) - Brunei’s ruler Sultan Hassanal Bolkiah will undergo knee replacement surgery this weekend, with a recovery period expected to last. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

