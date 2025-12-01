Viaggio alla scoperta del Brunei
Nel Sud-Est Asiatico esiste un regno dove il tempo sembra aver rallentato il suo inesorabile scorrere, dove tradizioni millenarie convivono in perfetto equilibrio con una natura incontaminata. Questo paese è il Brunei Darussalam, che significa “Dimora della Pace Eterna”, un piccolo sultanato incastonato nel cuore dell’isola del Borneo che custodisce tesori nascosti dietro la sua apparente tranquillità. Bandar Seri Begawan: la capitale dorata dove oriente e occidente si incontrano. Il viaggio inizia nella capitale, Bandar Seri Begawan, dove l’aria fresca del mattino porta con sé l’eco delle preghiere che si levano dalle numerose moschee. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Viaggio di Gruppo da PANDINO Alla scoperta di New York e Cascate del Niagara con Daniela : Dal 28 Settembre al 5 Ottobre 2026 6 notti/8 giorni Euro 2690 per persona ( double room ) letto matrimoniale Per informazioni e prenotazioni: Last Minute Tour Pa - facebook.com Vai su Facebook
Il piacere del viaggio alla scoperta del mondo con la giusta comitiva e un’organizzazione perfetta - Il bello dei viaggi di gruppo sta in quella dimensione umana che accomuna ai grandi esploratori del passato. Segnala repubblica.it