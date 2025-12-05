‘Discovery Knee Masterclass’ | la chirurgia del ginocchio protagonista a Roma

Webmagazine24.it | 5 dic 2025

(Adnkronos) – La chirurgia del ginocchio sta attraversando una fase di profonda trasformazione grazie all'integrazione di medicina rigenerativa, strumenti di pianificazione, navigazione e robotica e protesi personalizzate. A queste tematiche sarà dedicato il congresso scientifico internazionale 'Discovery Knee Masterclass', promosso dall'Idi Irccs di Roma insieme al chirurgo ortopedico Francesco Franceschi, in programma il 12 dicembre.

