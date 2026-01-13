La Bce e le banche centrali mondiali difendono Powell ma Trump ritorna all’attacco
Le banche centrali, inclusa la Bce, hanno espresso solidarietà a Jerome Powell in seguito all’indagine penale avviata nei suoi confronti. Questo gesto si inserisce nel contesto delle tensioni tra le istituzioni finanziarie e l’amministrazione Trump, che ha recentemente riacceso lo scontro con il presidente della Fed. La situazione evidenzia le dinamiche complesse tra politica, regolamentazione e stabilità finanziaria a livello internazionale.
Le banche centrali difendono Jerome Powell. I vertici delle principali istituzioni, a partire dalla Bce, hanno firmato un messaggio collettivo di solidarietà nei confronti del presidente della Fed dopo l ’apertura di un’indagine penale che si inserisce nel quadro dello scontro con il presidente Usa, Donald Trump. La dichiarazione congiunta è stata siglata anche da Christine Lagarde e dalla Banca d’Inghilterra, oltre che dai rappresentanti di diverse banche centrali del mondo. “ L’indipendenza delle banche centrali è cruciale per la stabilità economica, finanziaria e dei prezzi nell’interesse dei cittadini che serviamo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
