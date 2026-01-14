Boville Ernica rogo tossico nel piazzale | bruciavano plastica e scarti edili

A Boville Ernica, un rogo nel piazzale ha rivelato attività di smaltimento illecito di rifiuti, tra cui plastica e scarti edili. La nube di fumo e l’odore acre hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri, che hanno scoperto un intervento non autorizzato con potenziali rischi ambientali e per la salute pubblica.

Una nube nera e l'odore acre della plastica bruciata hanno guidato i Carabinieri verso un piazzale privato, svelando un'attività di smaltimento illecito di rifiuti pericolosa per l'ambiente e la salute pubblica. L'operazione, condotta dai militari della Stazione di Boville Ernica, si è conclusa.

