Boville Ernica successo per il Presepe Vivente della Contrada Scrima

Il Presepe Vivente della Contrada Scrima a Boville Ernica ha riscosso grande successo durante l'apertura del 26 dicembre, con una notevole affluenza di visitatori provenienti da tutta la provincia, regione e anche da fuori regione. La manifestazione, che si replica il 4 gennaio, si distingue per l’allestimento accurato e il richiamo generato dal passaparola, offrendo un’esperienza autentica e suggestiva per tutti gli appassionati.

Durante la giornata di apertura del 26 Dicembre (ci sarà la replica il 4 Gennaio), il presepe ha registrato una grandissima affluenza, con visitatori arrivati non solo da tutta la provincia e dalla regione, ma anche da fuori regione, attratti dalla bellezza dell’allestimento e dal passaparola che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Boville Ernica, successo per il Presepe Vivente della Contrada Scrima Leggi anche: Boville Ernica, il ritorno trionfale del Presepe Vivente di Contrada Scrima: migliaia di presenze per il debutto Leggi anche: Boville Ernica, il Presepe Vivente della Scrima e gli eventi di Natale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Boville Ernica, il ritorno trionfale del Presepe Vivente di Contrada Scrima: migliaia di presenze per il debutto; Boville Ernica Il Presepe Vivente piace e incanta: pienone di pubblico. E il 4 gennaio si replica!; Boville Ernica, Il presepe illumina il parco pubblico; Boville Ernica, successo per il Presepe Vivente della Contrada Scrima. Il presepe illumina il parco pubblico - Il presepe dell’associazione “Noi con voi” illumina il parco pubblico di Boville Ernica, nel cuore del caratteristico borgo ciociaro. ciociariaoggi.it

Presepe vivente, torna la tradizione - Dopo quindici anni di attesa, torna il presepe vivente di Boville Ernica, uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi del periodo natalizio. ciociariaoggi.it

Boville Ernica – Il Presepe Vivente piace e incanta: pienone di pubblico. E il 4 gennaio si replica! | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #bovilleernica #contradascrima #presepevivente #gr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.