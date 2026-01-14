Borse di studio promosse dall' istituto Arrupe ecco come partecipare

Le borse di studio promosse dall'Istituto Arrupe offrono opportunità di approfondimento e ricerca nei territori e nelle comunità. Attraverso il Programma Idea – Azione, giunto alla sua tredicesima edizione, si mira a trasformare le idee di ricerca in interventi concreti. Di seguito, vengono illustrati i requisiti e le modalità di partecipazione per chi desidera contribuire a iniziative di impatto sociale e territoriale.

Trasformare un’idea di ricerca in azioni concrete nei territori e nelle comunità. È l'obiettivo dell’istituto di formazione politica Pedro Arrupe – Centro studi sociali che offre le borse di ricerca con il Programma Idea – Azione, giunto alla sua tredicesima edizione, ideato e coordinato da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Istituto San Ponziano . Nove borse di studio Leggi anche: Borse di studio a 19 studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura a Cepagatti [FOTO] La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Falcomatà alla consegna delle borse di studio Cesare Pozzo: «Lo studio resta la chiave del futuro; Proroghe e crediti d'imposta nelle commissioni; Rafforzamento del ruolo strategico delle aree interne della Sicilia: sottoscritta convenzione da Cisl Sicilia, Cesi e Università Kore di Enna. Le borse di studio Idea-Azione promosse dall’Istituto Arrupe - E’ l’obiettivo dell’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe – Centro Studi Sociali che offre le borse di ricerca ... blogsicilia.it Università degli Studi dell’Aquila, assegnate le borse di studio intitolate al commendatore Elia Federici - Merito, impegno e sostegno concreto al diritto allo studio tornano al centro dell’iniziativa promossa dall’Università degli Studi dell’Aquila, che ... abruzzolive.it

Siria: Magis, borse di studio per le studentesse tra Homs e Deir Mar Musa - È questo l’obiettivo del progetto “Promuovere la formazione delle donne siriane cristiane e musulmane”, promosso dalla ... agensir.it

BORSE DI STUDIO A.S. 2025/2026 Aperto il nuovo bando! SCADENZA: 28 Febbraio, ore 12.00 Importi delle borse di studio: - Scuola primaria: €150 - Secondaria di I grado: €250 - Secondaria di II grado: €400 Per gli studenti che utilizzano il ser facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.